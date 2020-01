Nowy elektryczny wózek paletowy od Toyota Material Handling

Model BT Tyro LHE130 jest nowa propozycja w kategorii urzadzen klasy podstawowej. Idealnie nadaje sie do zastosowania jako lekki, elektryczny wózek paletowy. Moze podnosic i przewozic towary o wadze do 1300 kg. Model LHE130 jest dostepny z wydajnym akumulatorem litowo-jonowym. Łaczy zalety elektrycznego wózka paletowego z elastycznoscia zwykłego paleciaka. Model BT Tyro jest idealnym rozwiazaniem dla uzytkowników recznych wózków paletowych, którzy daza do zwiekszenia wydajnosci pracy.