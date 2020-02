Toyota Material Handling Europe skupia się na logistyce i koncepcji ‘Lean 4.0’ podczas targów HANNOVER MESSE 2020

Uznając tempo zmian w branży logistycznej i ciągły rozwój nowych technologii, Toyota Material Handling Europe zmieniła swoje podejście do targów Hannover Messe. Spółka, która wcześniej miała swoje stoisko w prestiżowym pawilonie na targach CeMAT, postanowiła podczas kwietniowej imprezy przenieść się do Hali 4 i skupić się na nowoczesnych rozwiązaniach logistycznych.

"W ostatnich latach dużo zainwestowaliśmy w nowe technologie, w nasze zespoły, nasze produkty i poprzez współpracę z innymi firmami - wyjaśnia Ralph Cox, starszy wiceprezes ds. operacji rynkowych w Toyota Material Handling Europe. - Zdajemy sobie sprawę z tego, że targi w Hanowerze odwiedza ok. 250 tys. osób, aby dowiedzieć się więcej o technologiach przyszłości, dlatego naturalnym wyborem dla nas jest przeniesienie się na ich terenie w miejsce, w którym łatwo nas znaleźć i gdzie możemy dzielić się naszymi pomysłami.

Miasteczko Toyota znajduje się w Hali 4

W Hali 4 zaprezentowani zostaną wystawcy zajmujący się automatyzacją w branży logistycznej, a Toyota przedstawi szereg rozwiązań w tzw. „Miasteczku Toyoty”. Zaprezentowanych w nim zostanie wiele kluczowych obszarów zainteresowania. Ralph Cox mówi dalej: „Toyota od długiego czasu ma reputację firmy myślącej w kategoriach „lean” - a dla nas oznacza to zero muda (niemarnotrawienie żadnych zasobów). To podstawa wszystkiego, co robimy, dlatego zaprezentujemy to poprzez historie opowiadane na naszym stoisku wystawowym.

Jeżeli chodzi o sprzęt Toyota dokona rozróżnienia między urządzeniami obsługiwanymi ręcznie, automatycznymi i autonomicznymi. Koncepcje autonomiczne zostaną zobrazowane w sposób fizyczny poprzez pokazanie sposobu, w jaki urządzenia będą w przyszłości działać w sposób oparty na zadaniach, determinować własną zoptymalizowaną metodologię oraz wykorzystywać kamery do orientowania się w przestrzeni. Zaprezentowane zostaną także zautomatyzowane wózki magazynowe Toyoty, a nacisk położony będzie na prostotę i łatwość integracji z istniejącymi rozwiązaniami logistycznymi. - Uważamy, że zasoby ludzkie należy wykorzystywać w jak najbardziej wartościowy sposób - zarówno w przypadku firmy, jak i samych pracowników - wyjaśnia Cox - a automatyzacja jest coraz częściej najbardziej logicznym i korzystnym z handlowego punktu widzenia sposobem osiągnięcia tego celu.

Nacisk położony zostanie także na usprawnienie i zwiększenie znaczenia operacji manualnych poprzez tzw. „logistykę zespołową” w oparciu o zracjonalizowane podejście zapewniające realizację zasady „odpowiedni wózek magazynowy - odpowiednie zadanie” - czyli organizowanie procesów w taki sposób, aby na każdym etapie danego procesu wykorzystywane było optymalne urządzenie, co pozwala wyeliminować marnowanie zasobów.

Toyota była pierwszą firmą w branży, która wykorzystała rozwiązania telematyczne jako standardowe wyposażenie w elektrycznych wózkach magazynowych, a informację tę podała na targach CeMAT w 2018 roku. W kwietniu tego roku rozwiązania takie będą wykorzystywane w 130 tys. pojazdów. Na targach HMI 2020 stworzona zostanie specjalna strefa poświęcona koncepcji connectivity, w której zaprezentowane zostaną korzyści związane z serwisowaniem predykcyjnym oraz wsparciem serwisantów przez rzeczywistość rozszerzoną, a także sposób, w jaki dane telematyczne mogą być wykorzystywane do eliminowania uszkodzeń oraz zwiększenia wydajności użytkowania wózków, gdyż są to dwa główne obszary, na których w branży logistycznej marnowane są zasoby.

Jednym z tematów poruszanych przez Toyotę podczas targów HMI 2020 będzie też kwestia związana z ochroną środowiska. W ostatnich latach firma montuje własne akumulatory litowo-jonowe, wykorzystując wyjątkowe rozwiązanie modułowe. Umożliwiają one rewolucję w projektowaniu wózków magazynowych z punktu widzenia oszczędności przestrzeni i wagi oraz sprawiają, że można planować wykorzystanie wózków przez cały okres ich użytkowania, gdyż akumulatory takie projektowane są z myślą o działaniu przez określony czas, a przed poddaniem ich recyklingowi służą do przechowywania energii z innych źródeł, np. paneli słonecznych. Pełen cykl przepływu energii zaprezentowano w strefie energii Toyoty.

Współpraca dla przyszłości

Kolejnym wybiegającym w przyszłość elementem obecności Toyoty na targach HMI 2020 jest strefa współpracy, gdzie spółka zaprezentuje sposób, w jaki kooperuje z innymi liderami w branży. Są wśród nich Eneo, czyli partner Toyoty w obszarze wykorzystania energii słonecznej oraz EcoVadis, Vanderlande i Bosch w obszarze śledzenia przesyłek.

W listopadzie 2019 roku Toyota Material Handling Europe była organizatorem wydarzenia o nazwie Logiconomi Forum, w którym wzięło udział ponad 500 liderów z branży i podczas którego odbyły się sesje edukacyjne poświęcone nowym, wspólnie opracowanym technologiom. Scena Logiconomi będzie kolejnym elementem stoiska wystawowego firmy w kwietniu i odbędzie się na niej cykl krótkich briefingów przygotowanych przez Toyotę oraz jej partnerów.

Stoisko wystawowe Toyoty podczas targów będzie zdominowane przez myślenie w kategoriach koncepcji lean oraz „Lean 4.0”. Strategia Lean jest w centrum wszystkiego, o czym myślimy i co robimy - wyjaśnia Ralph Cox. - Wraz z tym, jak nasi klienci w swoich działaniach logistycznych zaczynają dostrzegać korzyści technologii cyfrowej, my wyraźnie widzimy, że strategia ta powinna wspierać planowanie w przyszłości. Właśnie to nazywamy Lean 4.0.”