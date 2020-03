Nowy wózek BT Levio LWI160 z unikatowym modułowym akumulatorem Li-Ion od Toyoty

– Nasz nowy model LWI160 to najbardziej kompaktowy wózek w swej klasie. W jego zoptymalizowanej wymiarowo obudowie można umieścić akumulator o wybranej pojemności, co jest rozwiązaniem nowym – mówi Fredrik Nilsson, Kierownik ds. Wózków Magazynowych w spółce Toyota Material Handling Europe.

Wyróżnienie za konstrukcję – unikatowe rozwiązanie modułowe

Podchodząc kreatywnie do optymalizacji, firma Toyota Material Handling zaproponowała wręcz rewolucyjne rozwiązanie elektrycznego wózka paletowego. Wózek BT Levio LWI160 z akumulatorem Li-Ion to wręcz wzorcowy przykład fundamentalnej dla Toyoty filozofii ciągłego doskonalenia w praktyce (kaizen). LWI160 to pierwszy w branży magazynowej wózek niskiego podnoszenia, który został całkowicie przebudowany. Ponowne przemyślenie i zoptymalizowanie konstrukcji zaowocowało pozbyciem się tradycyjnej komory akumulatorowej i optymalnym spasowaniem wszystkich komponentów. Dzięki szczególnie wysoko ocenionemu, unikatowo wbudowanemu akumulatorowi, zamontowanemu standardowo oprzyrządowaniu telematycznemu, kompaktowej budowie i ogólnie wysokiej jakości, wózek otrzymał wyróżnienie „iF Design 2020”.. To dopiero początek nowej ery optymalizacji, w której Toyota będzie oferować swym klientom jeszcze lepsze rozwiązania do transportu magazynowego materiałów.

Wyższa wydajność energetyczna

Ten nowy wózek jest mniejszy, lżejszy, nie mniej wydajny niż jego poprzednicy, a przy tym rewolucyjnie oszczędniejszy. Jest zasilany prądem o napięciu 24 V, którego źródłem może być akumulator Li-Ion o pojemności 50, 105 lub 150 Ah. Ładowanie jest łatwe, szybkie i dostosowane do potrzeb użytkownika.

Akumulator można naładować w akumulatorowni, bezpośrednio na wózku (z wbudowanego prostownika) lub z instalacji elektrycznej samochodu ciężarowego. Dostępne są ładowarki o różnej wydajności. Zespół akumulatora jest wyposażony w nowe, ulepszone złącze kabla zasilającego o gnieździe wciskowym, co eliminuje tradycyjne „krokodylki” i przyspiesza obsługę.

Łatwość manewrowania

Ten wózek sterowany przez operatora pieszego nadaje się do zastosowań o małej, średniej, ale również dużej intensywności transportu. Sprawuje się idealnie w ciasnych przestrzeniach, takich jak sklepy detaliczne i supermarkety, a jednocześnie w transporcie pionowym oraz w załadunku i rozładunku pojazdów Zmieści się nawet wewnątrz niewielkiej skrzyni ładunkowej pojazdu i również tam będzie nim łatwo manewrować. Ten nowatorski, lekki wózek niskiego podnoszenia waży tylko 269 kg (z akumulatorem 105 Ah), natomiast unosi ładunki o wadze do 1,6 tony i może je przewozić je na odcinkach od krótkich do średnich z prędkością do 6 km/h.

Prowadzi się go komfortowo dzięki intuicyjnej obsłudze, cichej pracy i możliwości zaprogramowania indywidualnych parametrów operatora. Nowa konstrukcja o umieszczonym centralnie ramieniu sterującym zapewnia nieograniczoną widoczność, bezpieczeństwo i wydajność.

Przewidziano funkcję automatycznej, redukcji prędkości na zakrętach sterowanej kątem nachylenia ramienia. Ta optymalizacja ruchu zapobiega destabilizacji ładunku, a więc jego upadkowi potencjalnie zagrażającemu stopom operatora. Unikatowy system Click-2-Creep umożliwia prowadzenie maszyny w ciasnych pomieszczeniach z ramieniem ustawionym w pionie, z małą prędkością wybraną dwukrotnym naciśnięciem przełącznika.