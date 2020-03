„Kategoria Platinum przyznana przez EcoVadis pozwoli nam wzmocnić zaufanie, jakim cieszymy się wśród klientów, dostawców i wszystkich interesariuszy oraz będzie stanowić zachętę do jeszcze większego wysiłku na rzecz zrównoważonego rozwoju w naszej metodologii pracy”, mówi Tom Schalenbourg, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Toyota Material Handling Europe.

EcoVadis to większa przejrzystość w oczach klientów

Ocena zewnętrzna przeprowadzana przez EcoVadis, które poddaje się Toyota Material Handling Europe, ma na celu zwiększenie przejrzystości naszych działań w oczach klientów oraz zwiększenia efektywności działania naszej sieci. Ze względu na rosnącą globalną tendencję do zwiększania przejrzystości i rozliczalności w obrębie łańcucha dostaw, coraz więcej firm zaczyna uwzględniać ocenę CSR w swoich procedurach zakupowych. EcoVadis, jako wiodący podmiot w zakresie weryfikacji poziomu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, świadczy swoje usługi ponad 61 000 dostawców na całym świecie, oceniając ich działalność pod względem wpływu na środowisko naturalne, stosunkiem do spraw społecznych i etyki. Platforma online, którą udostępnia EcoVadis pozwala 175 międzynarodowym firmom sprawdzać pozycję rankingową wybranych dostawców ze 155 krajów.

Wysiłek zespołowy

Wszystkie europejskie fabryki i lokalne organizacje Toyota Material Handling Europe przechodzą coroczne, indywidualne badanie. Do tej pory 16 z 26 naszych lokalnych organizacji uzyskało kategorię Gold. Na wynik Toyota Material Handling Europe składają się dane ze wszystkich operacji na terenie Europy oraz niektóre dane Toyota Industries Corporation (TICO).

W 2018 roku EcoVadis przyznała Toyota Material Handling Europe jej pierwszą w historii nagrodę Supplier Excellence Award za „Największe zaangażowanie na poziomie grupy”. Toyota potraktowała to wyróżnienie jako zobowiązanie do przejrzystości w działalności wszystkich jej lokalnych organizacji oraz zachętę do osiągnięcia kategorii Gold dla 30% swoich jednostek zależnych i znalezienie się wśród 3% najwyżej notowanych podmiotów w branży.

Kategoria „Platinum”

EcoVadis poddaje ocenie cztery obszary, z których każdy jest inny, a największe znaczenie przykłada się do Praw pracowniczych i Praw człowieka. W ramach każdego z obszarów Toyota Material Handling Europe otrzymała następującą ocenę:

Prawa pracownicze i Prawa człowieka 80/100

Środowisko naturalne 80/100

Etyka 70/100

Zrównoważone zamówienia 70/100

O spółce Toyota Material Handling Europe

Toyota Material Handling Europe to europejska centrala Toyota Material Handling Group należącej do Toyota Industries Corporation – globalnego lidera wyposażenia do transportu materiałowego. Zaopatruje firmy od małych do wielkich z ponad 30 krajów Europy we wszelkie rodzaje wózków widłowych z przeciwwagą i w inne wyposażenie magazynowe. Świadczy ponadto usługi i opracowuje nowatorskie, wartościowe rozwiązania. Ponad 95% wózków wytwarza w fabrykach zlokalizowanych w Szwecji, Francji i Włoszech – wszystkie zgodnie ze standardami Systemu Produkcyjnego Toyoty (TPS). Przeczytaj więcej o tym, jak dynamicznie zwiększyć wydajność pracy w Twojej firmie!

O EcoVadis

EcoVadis jest najbardziej zaufanym na świecie dostawcą narzędzi służących ocenie zrównoważonego rozwoju, wykorzystania danych i poprawy wydajności pracy dla przedsiębiorstw będących częścią globalnych łańcuchów dostaw. W oparciu o wydajną platformę technologiczną i globalny zespół ekspertów EcoVadis oferuje łatwe w użyciu i wdrożeniu narzędzia pomiarowe (scorecards), które zapewniają klientom szczegółowy wgląd w zagadnienia środowiskowe, społeczne i etyczne w 188 kategoriach zakupowych na terytorium 150 krajów. Toyota Material Handling Europe należy do ponad 45 000 firm skupionych w sieci EcoVadis. Wszystkie one posługują się tą samą metodologią w przeprowadzaniu ocen, realizacji współpracy i poprawy wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju w celu wsparcia swoich marek, zapewnienia przejrzystości i innowacyjności swoich działań oraz przyspieszenia wzrostu. Więcej informacji na stronie www.ecovadis.com.