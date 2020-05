Certyfikat Najwyższej Jakości 2019 dla HR w Toyota Material Handling Polska

W Toyota Material Handling Polska pracujemy w oparciu o wartości takie jak szacunek i pracę zespołową, dzięki czemu realizujemy nasze HR-owe zadania na najwyższym poziomie. Dbamy o bieżące potrzeby i reagujemy na postulaty naszych pracowników. Rekrutujemy w transparenty i najbardziej przyjazny dla kandydata sposób. Wdrażamy i szkolimy nowe osoby wg specjalnych indywidualnych ścieżek onboardingowych dopasowanych do stanowiska jakie obejmie nowy pracownik. Dbamy o rozwój kompetencji, oferując bogaty pakiet szkoleń .Planujemy indywidualne ścieżki rozwoju zawodowego, tak aby talenty i zdolności naszych pracowników mogły być rozwijane. Wdrożyliśmy proces ocen okresowych online ,który w przyjazny i przejrzysty sposób pozwala menadżerom ocenić pracę podwładnych i określić obszary do dalszego rozwoju. Motywujemy naszych pracowników nie tylko finansowo ,ale również poprzez pakiet benefitów takich jak bezpłatna opieka medyczna ,karty multisport, dopłaty do posiłków w zakładowej kantynie.

Wyróżnienie to napawa nas dumą i motywuje do dalszych działań na rzecz rozwoju naszych zasobów ludzkich .To ludzie, ich wiedza i zaangażowanie są bowiem naszym najcenniejszym zasobem.