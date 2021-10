Toyota Material Handling Europe zwiększa ambicje w zakresie zrównoważonego rozwoju, dołączając do ONZ Race To Zero

Zgodnie z porozumieniami paryskimi w sprawie przeciwdziałania zmianom klimatycznym Toyota przystąpiła do programu „Biznes Ambicja na 1,5°C. Jesteśmy zobowiązani do wyznaczenia naukowych celów redukcji emisji w całym łańcuchu wartości, które są spójne z utrzymywaniem globalnego ocieplenia na poziomie nie przekraczającym 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Zobowiązaliśmy się również do długoterminowego zmniejszenia o połowę emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. i osiągnięcia zerowej emisji netto nie później niż do 2050 r.

Toyota Material Handling Europe jest częścią rozwiązania zmierzającego do ograniczenia zmian klimatycznych i dekarbonizacji swojej działalności zgodnie z zaleceniami IPCC. Osiągnęła już kilka kamieni milowych w swoim celu w zakresie operacji zerowych netto, w tym; zmniejszenie emisji CO2 z własnej działalności o 29% od 2012 roku, osiągnięcie zerowej emisji netto w największym zakładzie w Szwecji i przejście na 100% odnawialną energię elektryczną.

