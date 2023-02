Toyota Material Handling Europe wesprze Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie w Paryżu w 2024 roku jako oficjalny dostawca urządzeń do transportu materiałowego

W ramach współpracy Toyota Material Handling Europe zaoferuje pełną gamę dostępnych obecnie na rynku modeli - w tym wózki z przeciwwagą, wózki paletowe oraz wózki do piętrowania, w których zastosowano silniki elektryczne i ogniwa paliwowe. Udostępnione zostaną także modele, które dopiero wchodzą na rynek. Spółka planuje również zaprezentowanie przyszłościowych koncepcji transportowych, wpisując się w realizowaną przez organizatorów Olimpiady misję osiągnięcia neutralności węglowej wszystkich wydarzeń sportowych.

Właściciel Toyota Material Handling Europe - spółka Toyota Industries Corporation - jest częścią Grupy Toyota. Toyota należy do Programu Partnerów Olimpijskich już od roku 2015. Do tej pory rozwiązania i usługi transportowe niezbędne podczas organizacji Igrzysk były zapewniane przez spółkę Toyota Motor Corporation. Podczas Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Paryżu w 2024 roku, owa współpraca będzie miała znacznie szerszy charakter: spółki Toyota Motor Europe i Toyota Material Handling Europe wspólnie zaoferują bezpieczne, przyjazne dla środowiska i inteligentne rozwiązania pozwalające transportować ludzi i towary w sposób umożliwiający nawet przekroczenie progu neutralności węglowej.

„Choć działamy w ramach różnych segmentów Grupy Toyota, to nasza współpraca na rzecz zapewnienia najbardziej wydajnych i kompleksowych rozwiązań dla igrzysk w Paryżu jak najbardziej ma sens” - zauważa Ernesto Domínguez, Prezes i Dyrektor Generalny Toyota Material Handling Europe. „Wyznajemy tego samego, innowacyjnego ducha naszego założyciela. Dzielimy też te same wartości i zaangażowanie na rzecz tworzenia pozytywnych doświadczeń transportowych. Mamy też wspólne poczucie humoru i czujemy się zaszczyceni tym, że będziemy częścią inspirujących wydarzeń, jakie będą miały miejsce w Paryżu w 2024 roku.

Jednocześnie przyczyniamy się również do rozwiązania jednego z najbardziej palących wyzwań, przed jakimi stoi całe społeczeństwo, a mianowicie do zapewnienia neutralnych klimatycznie rozwiązań z zakresu mobilności, które zaspokoją wszystkie nasze potrzeby dotyczące transportu ludzi i towarów. Dzięki owocnej współpracy możemy osiągnąć znacznie więcej niż wtedy, kiedy działalibyśmy osobno.”

Przygotowania do roku 2024 już się rozpoczęły

Spółki Toyota Motor Europe oraz Toyota Material Handling Europe wzięły już wspólnie udział w wydarzeniu Beyond Zero City - wystawie zorganizowanej w Narodowym Muzeum Nauki i Techniki w Sztokholmie, której Toyota jest głównym sponsorem.

Zero City to miejsce, w którym można zobaczyć, jak wygląda miasto bez samochodów z silnikami spalinowymi, za to z przyjaznym dla środowiska i wygodnym transportem publicznym. Miasto, w którym dzięki cyfryzacji i elektryfikacji mobilność staje się czystsza, bezpieczniejsza i podnosi poziom włączenia społecznego. Oprócz przedstawienia procesu transformacji przestrzeni miejskich, wystawa pokazuje również drogę, jaką pokonał koncern Toyota, przekształcając się z producenta pojazdów w nowoczesną firmę oferującą pełną gamę rozwiązań dla mobilności. Prezentowane technologie firmy Toyota obejmują autonomiczne pojazdy elektryczne, wspomagane sztuczną inteligencją drony paletowe oraz roboty wspierające pracę ludzi.

Tom Schalenbourg, Dyrektor Toyota Material Handling Europe ds. Zrównoważonego Rozwoju dodał: „W roku 2021 dołączyliśmy do inicjatywy ONZ Race To Zero, zobowiązując się do ustanowienia opartych na naukowych ustaleniach celów i ograniczenia naszego poziomu emisji zgodnie z przyjętą w Porozumieniu Paryskim wartością 1,5°C. Nasze plany zakładają, że do roku 2031 wszystkie nasze budynki oraz cała flota naszych pojazdów osobowych i dostawczych będą w 100% zasilane energią odnawialną. Zamierzamy też ograniczyć poziom emisji w całym łańcuchu dostaw o 55%, zgodnie z inicjatywą UE Fit for 55.”

„Organizatorzy Igrzysk w Paryżu również przyłączyli się do inicjatywy ONZ Race to Zero i dążą do ograniczenia poziomu emisji o 50% w porównaniu z poprzednią Olimpiadą. Jeśli uda nam się pomóc im w osiągnięciu tego celu, to wszyscy na tym skorzystamy”.

