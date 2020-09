BT Tyro Idealnie nadaje się do zastosowania jako lekki, elektryczny wózek paletowy. Może podnosić i przewozić towary o wadze do 1300 kg.

Model LHE130 jest dostępny z wydajnym akumulatorem litowo-jonowym. Łączy zalety elektrycznego wózka paletowego z elastycznością zwykłego paleciaka. Model BT Tyro jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników ręcznych wózków paletowych, którzy dążą do zwiększenia wydajności pracy.



