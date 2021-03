Najwyższa w klasie wydajność połączona z unikalnym projektem

Traigo 80 signature series

Wózek Traigo80 do wymagających zastosować ma doskonałe wyniki w zakresie wydajności, efektywności i niezawodności, a obecnie jest dostępny w ekskluzywnej, limitowanej edycji. Ten 80-woltowy wózek z przeciwwagą jest idealny do układania towarów w pomieszczeniach i transportu dzięki dużej zwrotności oraz dobrej wydajności podnoszenia i napędu. Jest on również zaprojektowany do trudnych warunków pracy na zewnątrz, oferując czyste i ciche rozwiązanie do pracy przy dużym obciążeniu.