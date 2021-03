Traigo 48 z Pakietem Energy w atrakcyjnej cenie

Wypróbuj zasilany bateriami litowo-jonowymi wózek Traigo48 od Toyota z montowanymi wewnętrznie bateriami litowo-jonowymi. Wykorzystaj mniej energii, aby osiągnąć więcej, oszczędzając przy tym do 30% energii. Minimalizuj przestoje, ponieważ baterie zapasowe, wymiana lub konserwacja baterii nie są już potrzebne. Stosowane zamiast tego ładowanie okazjonalne wózka jest szybkie i łatwe: po prostu podłącz go podczas przerw i doświadczaj prawdziwej elastyczności zapewniającej poprawę wydajności. Baterie litowo-jonowe mają również dłuższy okres eksploatacji, idealny do intensywnych operacji, bez ograniczania czasu pracy.

Traigo 48 z Pakietem I_Site w atrakcyjnej cenie

Konwersja informacji na wiedzę dzięki Pakietowi I_Site:

DHU I_Site Explorer

Pakiet My Fleet

Pulpit KPI

Stopień wykorzystania wózków i kierowców

Monitorowanie wstrząsów i uderzeń

Położenie wózka





Oferuje następujące korzyści:

Zwiększone bezpieczeństwo

Wyższa wydajność

Wydajność energetyczna

Oszczędność kosztów

Aby zmaksymalizować wydajność i korzyści płynące z tej promocji, można połączyć Pakiet Energy i Pakiet I_SITE.